«Длится уже более двух лет»: за что задержали блогера Аяза Шабутдинова

Кредитный консультант Александр Широков рассказал нам, чем именно занимался блогер. По его словам, речь идет о многолетнем воровстве средств у банков и государства.

«Они продавали свои продукты через мошенническую схему по обналичиванию льготной ипотеки ИЖС. Приходит человек, говорит, что у него нет денег. Ему обещают помочь — поспособствовать выдаче кредита на постройку дома, деньги с которого пойдут на оплату образовательного курса. Эта история длится уже более двух лет, но пока она не набрала огласку, на нее почему-то закрывали глаза», — сообщил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К самому Александру мошенники тоже обращались, чтобы он помог им с выдачей ипотек, но получили отказ. В итоге им все-таки удалось найти другого специалиста для участия в преступной схеме.

«Не менее популярной схемой у них было привлечение людей для торговли на маркетплейсах. Подделывались документы, людям выдавали 12 миллионов якобы на строительство жилья, а они закупали товар для продажи и оплачивали все те же курсы. Так человек, не имеющий капитала и опыта, начинал бизнес. В большинстве случаев это приводило к провалу в будущем, а деньги банку никто не возвращал — у них просто нет таких средств», — отметил Широков.

Ранее мы рассказывали, как мошенники пользуются льготной ипотекой на строительство домов.