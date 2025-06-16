Для части россиян могут в два раза увеличить оплату за воду

Министерство строительство выступило с инициативой пересмотреть повышающий коэффициент на оплату воды в том жилье, где на водных магистралях не установлены счетчики. Об этом сообщает РБК.

Сейчас в большинстве регионов РФ действует норматив, по которому при оплате воды не по счетчику, а по нормативу потребления, применяется повышающий коэффициент 1,5. Такая оплата за горячую и холодную воду взимается с жилья, которое не оборудовано индивидуальными приборами учета. Министерство строительства выступило с предложением вдвое повысить этот коэффициент и довести его до трех.

По мнению ведомства, все собственники жилья еще до 2019 года должны были установить счетчики. В то же время далеко не все они выполнили требования. По данным Росстата, приборами учета холодной воды снабжено только 84% жилых помещений. Счетчики для горячей воды установлены только в 87% из всего объема жилья, куда такая вода подается. По этой причине повышение коэффициента станет стимулом для установки счетчиков. Граждане, по мнению Минстроя, станут более ответственно подходить к расходу воды.

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