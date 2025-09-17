Для иммунитета и сна: названа неожиданная польза мастурбации для здоровья

Сексолог Крис Марчелло заявил, что регулярная мастурбация обладает комплексным оздоровительным эффектом, помогающим укрепить защиту организма и улучшить близость с партнером. Об этом со ссылкой на иностранный источник пишет Lenta.ru.

Согласно исследованиям, процитированным специалистом, естественный процесс удовлетворения стимулирует выработку целого коктейля полезных гормонов и нейромедиаторов, оказывающих непосредственное влияние на физическое и психическое состояние человека.

По словам эксперта, оргазм действует как природное снотворное, помогая бороться с бессонницей и улучшая качество сна через выброс эндорфинов и пролактина. Для женщин этот процесс имеет дополнительное преимущество — мощный обезболивающий эффект, способный облегчать менструальные боли благодаря естественным спазмолитическим свойствам оргазма.

Кроме того, Марчелло утверждает, что самоудовлетворение способствует укреплению иммунной системы: во время оргазма повышается уровень иммуноглобулинов, создающих дополнительный барьер против инфекций.

Психологический аспект не менее важен. Мастурбация в одиночку улучшает телесное самовосприятие и повышает самооценку, а в парных отношениях выступает инструментом исследования чувственности и укрепления интимной связи.

Сексолог подчеркивает, что взаимная мастурбация партнеров может стать катализатором более откровенного диалога о предпочтениях и источником новых ощущений. Вырабатываемые во время процесса гормоны удовольствия (дофамин и окситоцин) создают устойчивое ощущение благополучия, снижают тревожность и работают как естественный антидепрессант.

