Для юных жителей Подольска проведут игровую программу, рассказывающую о воде

Сельский дом культуры «Молодежный» Подольска приглашает детей на увлекательную игровую программу, которая станет настоящим путешествием в захватывающий мир воды. Об этом сообщила администрация городского округа в своем телеграм-канале.

На мероприятии юные участники смогут узнать, почему вода является источником жизни, как она изменяется в различных состояниях — от капли до необъятного океана, а также какую важную роль она играет для поддержания экологического баланса нашей планеты.

В программе «Круговорот воды» детям предстоит пройти через множество веселых игр и интересных экспериментов, которые помогут им познакомиться с удивительными свойствами воды. Участники научатся осознавать её значимость для всех живых организмов и узнают много удивительных фактов. В ходе мероприятия их ждут азартные игры, эстафеты, захватывающие фокусы и познавательные эксперименты.

Эта познавательная игра не только развлечет ребят, но и обогатит их знания о природе, научит бережному отношению к водным ресурсам. Программа направлена на то, чтобы сделать учебный процесс увлекательным и доступным. Игру проведут в среду, 18 июня, она стартует в 11.00 по адресу пос. Молодежный, д. 30.

Ранее сообщалось, что в подольской спортивной школе «Весна» состоялись соревнования по настольной игре жульбак, приуроченные ко Дню России. Мероприятие объединило участников из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» из микрорайона Климовск и представителей Климовской городской организации Всероссийского общества инвалидов. В соревновании приняли участие 17 человек, среди которых были мужчины, и женщин.