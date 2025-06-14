В Подольске прошли соревнования по настольной игре жульбак, приуроченные ко Дню России

Мероприятие объединило участников из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» из микрорайона Климовск и представителей Климовской городской организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) города Подольска.

Жульбак — динамичная спортивная настольная игра, в которой участники закатывают деревянные шайбы (фишки) в специально подготовленные лузы на доске. Правила предусматривают три подхода по три сета каждый, а возможность заработать двойные очки при попадании в одну из четырех лунок помогает выявить победителя. В соревновании приняли участие 17 человек, среди которых были мужчины, и женщин.

Ранее сообщалось, что в Подольске прошли завершающие игры турнира «Новое поколение».