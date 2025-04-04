Артист Сергей Никоненко в беседе с корреспондентом сайта aif.ru в Московском государственном академическом театре «Русская песня» высказался о скором выходе актера Михаила Ефремова на свободу.

Никоненко рассказал о грядущем спектакле «Ради жизни на земле! Василий Теркин», репетиция которого в самом разгаре. Не ушел артист и от обсуждаемой в театральных кругах темы: освобождении Михаила Ефремова. По словам народной звезды, он может простить актера, но все равно будет его считать убийцей.

«Нет. Для меня Миша Ефремов — убийца. Вот тут ничего не поделаешь со мной. Здесь я вспоминаю Льва Николаевича Толстого. Он говорит: когда тебя предали, это все равно что тебе руки сломали. Простить? Да, простить, может быть, можно, а обнять уже не получится. Так и с Мишей. Простить могу, а обнять — нет», — ответил Никоненко.

Он также отметил, что знал Ефремова талантливейшим, умевшим ставить спектакли в «Современнике».

Напомним, что актер Михаил Ефремов отбывал наказание в колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. В 2025 году суд одобрил ему выход по УДО. Актер выйдет на свободу 7 апреля.

Ранее юрист рассказал, что ожидает Михаила Ефремова после УДО.