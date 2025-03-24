Юрист рассказал, что ожидает Ефремова после УДО

После того как актер Михаил Ефремов выйдет на волю после условно-досрочного освобождения, у него будет ряд ограничений в действиях. Об этом рассказал Александр Хаминский — глава Центра правопорядка в Москве и Московской области. Его слова привело РИА Новости.

Юрист заявил, что после выхода Ефремова из колонии по УДО ему на протяжении трех лет будет запрещено управлять автотранспортом. Это следует из приговора суда. Также за артистом будет вестись наблюдение со стороны уголовно-исполнительной инспекции по месту его жительства.

«Суд по представлению инспекции может отменить условно-досрочное освобождение и настоять на исполнении оставшейся не отбытой части наказания», — указал он.

Такое ходатайство со стороны инспекции может быть направлено в том случае, если Ефремов станет злостно нарушать общественный порядок, либо уклоняться от выполнения предписанных ему обязанностей.

Ранее уже сообщалось, что Алексеевским районным судом Белгородской области вынесено решение о применении УДО в отношении Ефремова. Представитель прокуратуры заявил, что цели наказания достигнуты и дальнейшее пребывание Ефремова в колонии нецелесообразно.