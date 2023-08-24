«Для меня он перестал существовать 24 июня»: бойцы СВО высказались о смерти Пригожина

Мы связались с бойцами в зоне СВО и узнали, как они отреагировали на гибель Евгения Пригожина. Приводим два противоположных мнения о случившемся.

«Мое отношение к Пригожину сильно ухудшилось после 24 июня. Тогда он для меня перестал существовать. Я считаю, что Пригожин поступил неправильно, так как своим поступком и маршем на Москву внес раздрай и сумятицу в наши ряды. Это все равно, что лить воду на мельницу врагу, поэтому я не могу сказать, что сожалею об этом человеке, на передке среди своих такое же мнение, хотя многих его бойцов я уважал и уважаю», — заявил корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» Андрей Седлов, руководитель координационно-правового центра «Война и мир» в Донецке.

Но есть и те солдаты, кто считает, что о мертвых «либо хорошо, либо никак».

«Я считаю гибель Евгения Викторовича утратой. Хотя лично его я не знал. Но о его солдатах заботились, и дисциплинированы они были. Потому он и получал от «вагнеров» результаты. Хотя, думаю, что расклад на СВО его смерть никак не изменит, так как после 24 июня он никакой значительной роли здесь уже не играл и ни на что не влиял», — отметил действующий офицер Сергей С.

Ранее выяснилось, что будет делать ЧВК «Вагнер» в Африке после смерти Пригожина.