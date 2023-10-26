«Для него автомат — привычный инструмент»: выяснилась причина массовой стрельбы в американском Льюстоне

Массовая стрельба произошла этой ночью в американском Льюстоне. Погибли 22 человека, 50 ранены. По данным полиции, бывший военный инструктор по огнестрельному оружию, 40-летний Роберт Кард открыл огонь из винтовки сначала в баре, а потом в местном боулинге.

Стрелок, как уточняется, имеет проблемы с психикой: он проходил лечение в психиатрической клинике, однако его отпустили домой спустя всего две недели. Кард до сих пор не пойман, полиция запретила местным жителям покидать свои дома, сообщают американские СМИ.

Психолог Сергей Костеренко рассказал, что может спровоцировать приступ агрессии у психически нездорового человека и что делать, если вы оказались в опасной близости от вооруженного лица. По словам эксперта, для бывшего солдата, работавшего инструктором по огнестрельному оружию, стрельба не является чем-то экстраординарным.

«Для такого человека автомат — такой же привычный инструмент, как кулаки для боксера. Система моральных ценностей могла измениться под влиянием психического расстройства», — рассказал Костеренко интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Агрессию у психически больного человека может спровоцировать банальная бытовая ссора, уверен психолог. Видимо, психиатрическая клиника не учла род деятельности человека, выпустив его спустя всего две недели лечения, добавил он.

Встретив вооруженного человека, нужно соблюдать несколько правил, чтобы не стать жертвой насилия, посоветовал эксперт.

«При встрече с агрессивно настроенным человеком не стоит его провоцировать. Полезно проявить спокойную доброжелательность, слегка замедлить речь, затем выйти из контакта и удалиться на безопасное расстояние. В случае подозрений на опасность человека для окружающих, стоит обратится в органы правопорядка», — заключил Костеренко.

Ранее психолог объяснила, как не стать жертвой чужих манипуляций.