«Для перепрошивка»: мошенники имитируют акцент мигрантов в новой схеме обмана

Телефонные мошенники, постоянно ищущие новые пути для обмана, освоили свежий психологический прием. Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza, для повышения доверия жертв они начали имитировать речь трудовых мигрантов, выдавая себя за сотрудников управляющих или домофонных компаний. Этот метод, основанный на стереотипном восприятии определенных профессий, уже фиксируется в ряде российских регионов.

Как следует из примеров, описанных источниками, сценарий начинается со звонка от «сотрудника УК», который на ломаном русском сообщает о плановых работах — например, о замене ключей от домофона. Это создает ощущение бытовой рутины, отвлекает внимание и вызывает эмоции, которые часто приводят к снижению бдительности. Спустя время, когда первое сообщение уже отложилось в памяти, следует второй звонок с просьбой продиктовать код из SMS или мессенджера под предлогом «перепрошивки» системы.

Критически важным моментом является именно источник кода: если сообщение приходит не от мобильного оператора, а, например, от Telegram, WhatsApp или иного сервиса, это стопроцентный признак мошенничества.

Эксперты по кибербезопасности рекомендуют в любой подобной ситуации действовать по жесткому правилу: никогда и никому не сообщать коды подтверждения, независимо от того, насколько убедительна легенда звонящего. Даже если абонент представляется сотрудником банка, полиции или, как в новом случае, коммунальной службы, единственно верное действие — самостоятельно перезвонить в официальную организацию по номеру с ее сайта или из договора и уточнить информацию.

Ранее сообщалось, что эксперты оценили новую идею защиты от «схемы Долиной».