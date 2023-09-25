Для переселения из аварийного жилья в Подмосковье строится 35 многоэтажных домов

Три десятка многоэтажных домов, куда вскоре переедут жители из аварийного фонда, строятся в подмосковных муниципалитетах по заказу местных администраций.

Еще в пяти домах жилье будет выкупаться у застройщика, доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев на еженедельном совещании губернатора с правительством региона и главами муниципалитетов в режиме ВКС.

Программа расселения аварийного жилья в Подмосковье лучше всего реализуется в двенадцати муниципалитетах. Среди них — Пушкино, Серпухов, Подольск и Красногорск. С отставанием от графика идут работы в Дмитровском и Сергиево-Посадских округах, а также в поселке Вербилки под Талдомом. Для решения задач и соблюдения графика на двух площадках увеличено количество рабочих, а на стройку в Вербилках зашел новый подрядчик.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отмечал, что жители ветхих домов в Подмосковье смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.