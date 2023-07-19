Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный тренинг по составлению бизнес-плана

Бесплатный очный тренинг для предпринимателей по составлению и презентации бизнес-плана пройдет в Подмосковье на этой неделе.

Как сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки региона, тренинг состоится в рамках акселератора «Вверх!». Спикером мероприятия станет член Ассоциации профессиональных директоров, бизнес-консультант Елена Глухова.

Для участия в тренинге необходимо подать заявку и подтвердить статус предпринимателя. Регистрация доступна по ссылке.

В Мининвесте Подмосковья напомнили, что акселератор на базе финансового университета при правительстве РФ был запущен 10 июля. Организаторы обучения — областной центр «Мой бизнес» и экспертно-консалтинговый центр «Результат».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье обеспечивает почти четверть дохода областного бюджета.

*Возрастное ограничение 16+