Для предпринимателей Подмосковья проведут бесплатный тренинг по составлению бизнес-плана
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Бесплатный очный тренинг для предпринимателей по составлению и презентации бизнес-плана пройдет в Подмосковье на этой неделе.
Как сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки региона, тренинг состоится в рамках акселератора «Вверх!». Спикером мероприятия станет член Ассоциации профессиональных директоров, бизнес-консультант Елена Глухова.
Для участия в тренинге необходимо подать заявку и подтвердить статус предпринимателя. Регистрация доступна по ссылке.
В Мининвесте Подмосковья напомнили, что акселератор на базе финансового университета при правительстве РФ был запущен 10 июля. Организаторы обучения — областной центр «Мой бизнес» и экспертно-консалтинговый центр «Результат».
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье обеспечивает почти четверть дохода областного бюджета.
*Возрастное ограничение 16+