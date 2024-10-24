Для встречи гостей саммита БРИКС в аэропорту подготовили 65 порций чак-чака весом 130 килограммов

Глава Татарстана Рустам Минниханов в международном аэропорту Казани встречал высокопоставленных гостей саммита БРИКС как хлебом-солью, так и традиционным татарским сладким лакомством чак-чак. Кадры, как к этому отнеслись китайский руководитель Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, облетели все мировые телеканалы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Татарстан, для саммита БРИКС подготовили 65 порций чак-чака, которые весили 130 кг. Представителям международных делегаций предложили также побывать на мастер-классе по приготовлению чак-чака.

«Для желающих в национальном комплексе „Туган авылым“ (родная деревня) был организован мастер-класс по приготовлению чак-чака. Речь идет о национальном десерте. Обжаренные во фритюре кусочки теста поливают медовым сиропом и укладывают в виде горки», — рассказали в пресс-службе главы республики.

Ранее в среду, 23 октября, телеканал CNN Türk сообщил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган якобы приостановил свою программу саммита БРИКС в Казани и планирует вернуться в Турцию в связи с терактом в Анкаре. Позже информация не подтвердилась.