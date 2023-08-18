Для жителей Подмосковья 1 сентября может стать выходным днем

В День знаний — 1 сентября — многие родители отправляют детей в школу, поэтому выходной пришелся бы как никогда кстати.

Существует несколько способов не ходить в этот день на работу. Как это сделать, в беседе с RT рассказали директор департамента трудового права SuperJob Александр Южалин и замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Способы получить выходной 1 сентября:

оплачиваемый отпуск;

отгулы;

дополнительные выходные по уходу за ребенком-инвалидом;

донорство.

Способ 1. Оплачиваемый отпуск

Если ваш ребенок ходит в школу, то можно заранее позаботиться о том, чтобы ежегодный оплачиваемый отпуск пришелся именно на 1 сентября, рассказал эксперт Южалин. Если отпуск был запланирован на другой период, то его можно перенести с захватом на День знаний. Многодетным родителям для этого не требуется согласие работодателя.

Способ 2. Отгулы

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Отгул предоставляется работникам в качестве компенсации за работу или дежурство в нерабочее время, например, в выходные. Зачастую дни отгула присоединяют к отпуску для его продления. По Трудовому кодексу РФ, работник может взять отгул и в середине рабочей недели.

Получить отгул можно только отработав сверхурочно не менее 8 часов, указал эксперт Ветерков. В таком случае этот день не будет оплачен, вместо денежной компенсации будет выходной.

В 2023 году 1 сентября приходится на пятницу, поэтому можно взять отгул и отдыхать три дня подряд.

Существует еще один способ взять выходной день 1 сентября — неоплачиваемый отгул. Данный способ актуален для родителей первоклассников. Чтобы взять в этот день выходной нужно передать работодателю заявление. Чаще всего его пишут в свободной форме, в качестве причины указываются семейные обстоятельства. Приказами Минтруда не предусмотрено единого нормативного бланка.

Способ 3. Отдельные категории граждан

В России родителям ребенка-инвалида в месяц положены 4 дополнительных выходных. Их можно взять в любое время, например, 1 сентября.

Способ 4. Донорство

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Статья 186 Трудового кодекса России гласит, что работникам, которые являются донорами крови, положен дополнительный оплачиваемый выходной. От оплаты можно отказаться и вместо нее взять отгул в любой удобный день в течение 6 месяцев после сдачи крови, в том числе 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что самая большая школа в Дмитрове будет достроена в декабре этого года.