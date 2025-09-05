Дмитриев добавил к ранее выложенному изображению с символами стран ШОС орлана США

Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с другими странами, опубликовал в своем аккаунте в соцсетях обновленную иллюстрацию с животными, символизирующими страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На этот раз он добавил в нее изображение США.

На ранее опубликованной иллюстрации были изображены тигр, символизирующий Индию, бурый медведь, ассоциирующийся с Россией, и панда, представляющая Китай. Все трое животных сидели за круглым столом под своими национальными флагами и наслаждались чаепитием.

В последнем обновлении к игре присоединились американский орлан, ранее не представленный в ней.

Дмитриев разместил изображения в запрещенной в России социальной сети X*. Первое из них он опубликовал два дня назад, после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае.

Фото: [ соцсети ]

К фотографии он добавил хештеги «ШОС» и «Саммит ШОС 2025» на английском языке. Второе изображение он опубликовал сегодня, сделав репост первой фотографии и добавив подпись «представьте» на английском языке, а также эмодзи с голубем, символизирующий мир.

