Дмитриев пригласил иностранцев в Россию на фоне популярного обновления соцсети X*

На фоне запуска функции автоматического перевода публикаций в социальной сети X* Кирилл Дмитриев отметил важность снижения языковых барьеров и предложил развивать неформальное общение между пользователями из разных стран, включая обмен мемами и культурным контентом. Об этом пишет ТАСС .

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал появление функции автоперевода в зарубежной социальной сети.

Он заявил, что новые технологические возможности, позволяющие автоматически переводить публикации на язык пользователя, способствуют более свободному общению между людьми из разных государств. По его мнению, это делает коммуникацию доступнее и снижает языковые барьеры.

Дмитриев также пригласил иностранных пользователей посетить Россию и предложил развивать обмен не только сообщениями, но и развлекательным контентом, включая мемы, представляющие разные страны.

Он добавил, что прямой диалог между людьми из разных государств способствует лучшему взаимопониманию и помогает совместно преодолевать различные трудности.

Ранее в социальной сети X* была внедрена функция автоматического перевода публикаций, работающая на базе встроенного чат-бота Grok, который адаптирует контент для пользователей на их языке.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

