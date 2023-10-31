Дмитрий Борисов не может смириться со смертью журналиста Костина

Ранее мы уже писали о том, что один из корреспондентов побывал на могиле умершего от рака Костина. Известно, что в этом году ему бы исполнилось 44 года. Однако, у судьбы оказались другие планы.

На могилу к покойному другу часто приходит Дмитрий Борисов и приносит с собой огромные букеты цветов. Очевидцы видели, как он несколько раз плакал прямо на 17-м участке престижного Троекуровского кладбища.

Скорее всего, Борисов не может смириться, что близкий приятель, корреспондент «Первого канала», ушел из жизни еще несколько лет назад – 17 апреля в 2019 году.

Он был младше Ильи Костина всего на несколько лет, однако уже в 2011-2017 годах Борисов вел «Время», где и выходили репортажи его любимого журналиста и милого друга. К слову, зрители могли последний раз видеть Костина на экранах в сентябре 2018-го года. Тогда он уже знал об онкологии, о чем также сообщает портал «Дни.ру».