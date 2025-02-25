Дмитрий «Гоблин» Пучков рассказал, как Трамп изменит Голливуд

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) в комментарии aif.ru рассказал, что Дональд Трамп может изменить Голливуд в лучшую сторону, избавив от нетрадиционных веяний.

ЛГБТ*- повестка и феминизм* стали распространяться в современных американских фильмах и сериалах активно, из-за чего пострадал индустрия американского кино. Однако после прихода к власти в США республиканца Трампа все может измениться. По мнению Гоблина, произойдет чистка, а повестки станет гораздо меньше.

«Так называемую повесточку отменил президент Дональд Трамп. Внедряла ее Демократическая партия США, а вовсе не создатели американского кино. Их заставляли ее внедрять. Ну вот Трамп отменил, поэтому наверное, будет сильно меньше», — сказал Дмитрий Пучков в комментарии aif.ru.

Также Пучков прокомментировал возвращение голливудских фильмов в российский прокат. По словам блогера, это поможет российским кинотеатрам заработать и вернуться к стабильно хорошему заработку.

Ранее сообщалось, что ряд онлайн-кинотеатров России возобновили контакты с Голливудом.

*экстремистские организации и движения, запрещенные в России