Корреспондент сайта aif.ru пообщался на ПМЭФ-2024 с известным публицистом, актером озвучки и блогером Дмитрием Пучковым. Он рассказал о потенциальной угрозе ядерной войны — одной из самых волнующих, пугающих и широко обсуждаемых тем.

Пучков отметил, что мир наблюдает за катастрофическим падением качества элит, развалом ялтинской конференции и пропагандой неправдоподобной, но кому-то выгодной информации. Это может потребовать пересмотра многих исторических итогов и событий, особенно тех, которые искажает Украина и коллективный Запад. Отвечая на вопрос корреспондента, Пучков отметил, что угроза ядерной войны и Третьей мировой висит над странами как Дамоклов меч.

«Но вопрос, на мой взгляд, лежит в другой плоскости: война, она для того, чтобы кого-то победить и воспользоваться результатами. Например, отнять у Российской Федерации территорию и ресурсы и опять запировать на просторе. Это было бы для них хорошо. Но ядерная война, она победы не подразумевает. Ты не сможешь воспользоваться ничем, потому что тебе все снесут и все уничтожат», — высказался Гоблин.

Блогер выразил надежду, что до стран Запада в какой-то момент все же дойдет и они перестанут устраивать провокации. Тем более, при всех запасах ядерного вооружения у России, Европе и США должно быть страшно.

Отметим, что на ПМЭФ также выступал Владимир Путин. Он отметил, что Россия не хвастается ядерным потенциалом, способна внести коррективы в доктрины, но не видит необходимости в использовании крайних мер.

Ранее сообщалось о планах Запада по разделу территории Российской Федерации.