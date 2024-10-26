Дмитрий Губерниев разделся до трусов, назвав себя «секс-агрегатом»

И без того известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил дополнительно привлечь к себе внимание публики, разместив в соцсетях пост с довольно пикантным фотоснимком.

На фотографии мужчина позирует на пляже на фоне гор и моря, предположительно в Сочи. И на Губерниеве, помимо семейных трусов, называемых в народе еще трусы-парашюты, ничего, разумеется, нет. Пост телеведущий снабдил оригинальным комментарием, назвав себя «секс-агрегатом».

«Мое упругое тело как секс-агрегат, или возвращение стройного кипариса…» — подписал свое фото Дмитрий Губерниев.

На фото Губерниев продемонстрировал свои бицепсы, а также напряг мышцы груди.

Ранее мы писали, что Дмитрий Губерниев наградил 10 сотрудников Московского областного онкологического диспансера почетными грамотами регионального Минздрава за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие онкологической службы на территории Московской области.