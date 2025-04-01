Дмитрий Нагиев 16 лет скрывал второго сына

Шоумен Дмитрий Нагиев заявил, что у него есть второй сын, рожденный вне брака. Сейчас ему 16 лет, пишет StarHit.ru.

Только в 2025 году подтвердился слух из 2010-го. Тогда говорили, что у Дмитрия Нагиева есть и другие дети. Однако сам ведущий всегда уклонялся от ответов.

Всегда было известно лишь об одном сыне Кирилле. Сейчас ему 35 лет, он владеет бизнесом. Однако, по словам самого Нагиева, у его первого отпрыска есть младший брат.

«Я все время спорю с сыном, и вы первая, кому я это говорю, со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит только очень хорошее, очень глубокое кино. Вот прямо идет по шедеврам. И мне говорит: „Смотри тоже“», — высказался шоумен в последнем интервью.

Как подсчитали звездные обозреватели, Марк появился в 2010-11 годах, как раз когда поползли слухи. Тогда актер перебрался из Москвы и Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что Нагиев и его старший сын запустили курсы повышения самооценки за 1,5 млн руб.