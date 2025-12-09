Дмитрий Песков: большое количество обращений на прямую линию президента поступает через MAX
Фото: [Медиасток.рф]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большое количестве обращений на прямую линию главы государства Владимира Путина поступает через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, появились новые каналы, посредством которых можно отправить обращение на прямую линию. В их числе — российский мессенджер.
«Много обращений идет по этому мессенджеру. Это и видео, и так далее», — сказал Песков.
