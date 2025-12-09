Дмитрий Песков: большое количество обращений на прямую линию президента поступает через MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что большое количестве обращений на прямую линию главы государства Владимира Путина поступает через национальный мессенджер MAX. Об этом сообщает ТАСС .

По словам Пескова, появились новые каналы, посредством которых можно отправить обращение на прямую линию. В их числе — российский мессенджер.

«Много обращений идет по этому мессенджеру. Это и видео, и так далее», — сказал Песков.

