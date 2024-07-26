В прошедшую пятницу, 19 июля, певец SHAMAN выступил на сольном митинг-концерте перед посольством США в Москве. Он, как и другие участники акции, продемонстрировал свое недовольство из-за блокировки российских артистов на YouTube.

Действия Ярослава Дронова прокомментировал пресс-секретарь Президента РФ. По его словам, исполнитель все сделал правильно, выразив таким образом активную гражданскую позицию. Слова представителя Кремля прозвучали в ролике, опубликованном на странице «Мастерской новых медиа» в социальных сетях.

Также Песков отметил тот факт, что от США не последовало никакой реакции. Скорее всего, это из-за атмосферы «слепой ненависти», господствующей на Западе.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин присвоил певцу Ярославу Дронову почетное звание заслуженного артиста России. Об этом SHAMAN узнал на собственном выступлении в Сочи.