Дмитрий Песков заявил о высоком уровне патриотизма в России

Представитель Кремля в своем выступлении подчеркнул, что уровень патриотизма и консолидации среди российского населения можно назвать достаточно высоким. Очень важно его поддерживать, а потому Песков также указал на необходимость подготовки учителей, которые обладают новым пониманием и видением патриотизма.

Именно они способны донести информацию до молодежи грамотно, понятно и интересно. А рассказывать что-либо «для галочки», по мнению Дмитрия Пескова, - неэффективный метод.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина назвал коэффициент рождаемости в России катастрофически низким. По его словам, это значение можно сравнить с другими европейскими странами, несмотря на то, что именно мы «живем в самой большой стране мира».