Дмитрий Пучков приветствовал участников проекта «Мы будущее. Сила смыслов»

Популярный блогер и переводчик Дмитрий Пучков поприветствовал участников паблик-тока, который стартовал в Подмосковье в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов».

«Я вас категорически приветствую», — обратился он к участникам мероприятия.

«Мы будущее. Сила смыслов» — это один из флагманских проектов Министерства информации и молодежной политики Подмосковья. В его рамках для молодежи организуют паблик-токи с представителями политики, журналистики, бизнеса, культуры и спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников молодежного форума «На государственной службе». В мероприятии приняли участие около 1 тыс. человек.