Вдовец Жанны Фриске устроился на новую работу

Дмитрий Шепелев, якобы пропавший с телеэкранов, оказался занят в новых проектах и дополнительной деятельности. О новой работе бывшего мужа почившей певицы Жанны Фриске рассказал KP.RU.

Дмитрий Шепелев окончил журфак Белорусского государственного университета. Дольше всего проработал на Первом канале, запомнившись в роли ведущего «ДОстояние РЕспублики». Однако наибольшую популярность ему принесла скандальная программа «На самом деле» и участие в проектах на канале «Россия». До осени 2024-го вдовец Фриске вел еженедельное семейное телешоу «В кругу друзей», но после истечения годового контракта он ушел.

Получивший огромный опыт на телевидении, Шепелев открыл свой онлайн-проект «Свидание с прицепом», но вещание продлилось несколько выпусков из-за недостаточного трафика.

Как выяснила «Комсомолка», Шепелев продолжает развиваться в профессии и выходит за пределы привычной деятельности. Он прошел бизнес-курсы, работает ведущим на федеральном проекте «Классная тема!», продюсирует онлайн проект и отводит различные частные мероприятия. Гонорар за один заказ достигает миллиона рублей. Таким образом слухи о безработице Шепелева и пропаже с экранов ТВ не подтвердились.

Напомним, что Дмитрий Шепелев является отцом двоих детей. Он воспитывает 11-летнего Платона от Жанны Фриске, трехлетнего Тихона от дизайнера Екатерины Тулуповой. Также в семье есть дочь Лада от прошлого мужа возлюбленной. Ведущий и его пассия живут вместе без оформленного брака.

Ранее KP.RU сообщал, что отец Жанны Фриске восемь лет не видел внука из-за запрета матери Шепелева.