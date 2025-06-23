Дмитрюков покинул пост врио главы Суджанского района Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн проинформировал о том, что Юрий Дмитрюков, временно возглавлявший Суджанский район, оставил занимаемую должность. Дмитрюков находился на этом посту с середины декабря 2024 года.

Перед этим, во время еженедельного совещания правительства Курской области, Хинштейн акцентировал внимание на отчете регионального центра управления, который указывал на задержки в ответах администрации Суджанского района на обращения граждан.

Хинштейн подчеркнул, что Юрий Дмитрюков, вероятно, не сможет участвовать в конкурсном отборе на замещение должности главы района, так как одним из обязательных условий является наличие высшего образования.

Хинштейн также добавил, что на должность временно исполняющего обязанности главы района назначен Алексей Спиридонов, ранее руководивший добровольческим центром «Патриот».

Ранее сообщалось, что Хинштейн принес соболезнования родным погибшего главы курского села Гаркавенко.