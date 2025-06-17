Под Белгородом погиб глава курского села

Глава Гончаровского сельского совета Суджанского района Курской области Александр Гаркавенко погиб в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Впервые о гибели Гаркавенко сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, чиновник находился в момент атаки вражеского БПЛА в селе Борисполье под Белгородом. ВСУ ударили по легковому автомобилю, в результате чего Гаркавенко получил несовместимые с жизнью ранения.

«В Белгородской области в результате вражеской атаки ВСУ погиб наш земляк — глава Гончаровского сельсовета Суджанского района Александр Гаркавенко», — написал Хинштейн.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего главы сельсовета и подчеркнул, что власти Курской области окажут всю необходимую помощь родственникам.

ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России. В частности, под удар попадают Курская, Белгородская и Брянская области, где украинские военные используют беспилотники.

В мае в результате обстрела ВСУ Курской области был ранен глава Беловского района региона Николай Волобуев. Тогда же его экстренно доставили в Москву для прохождения лечения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 147 украинских беспилотников над регионами России.