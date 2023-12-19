Дмитровский производитель минеральной воды получил разрешение на ввод в эксплуатацию нового склада

Сотрудники Главгосстройнадзора Московской области выдали разрешение на ввод в эксплуатацию производственно-складского комплекса, который появился в деревне Круглино Дмитровского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступило АО «Калинов Родник», в проект вложили 155 миллионов рублей, его сопровождал ЦСС при областном Правительстве. После открытия склада будет создано 35 дополнительных рабочих мест. В рамках работ застройщик провел реконструкцию склада, что позволило расширить площадь хранения изделий из металла на пять тысяч квадратных метров. Отметим, что АО «Калинов Родник» выпускает питьевую воду, которую добывают из природного источника в поселке Деденево.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.