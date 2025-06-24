Положение президента Украины Владимира Зеленского с каждым днем становится все более шатким. Киевский режим готов на все, чтобы удержать власть, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

Украинские чиновники, чтобы отвлечь внимание населения от ситуации в стране, будут заводить новые уголовные дела, придумывать «теракты» и «заговоры», объявлять очередные «покушения», которые якобы удалось предотвратить.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на фоне потери интереса к событиям на Украине из-за ирано-израильского конфликта заявил, что на Владимира Зеленского готовилось несколько покушений.

Аналогичные заявления уже не первый раз звучат на Украине в период падения мирового внимания к республике из-за обострения на Ближнем Востоке, так уже было, например, в прошлом году.

Ранее сообщалось о том, что в Венгрии жестко отреагировали на заявление помощника Зеленского о России.