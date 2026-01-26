«Днем спят, ночью кричат»: история челябинцев, замученных соседями-дебоширами и отказами полиции

Жители пятиэтажного дома в Металлургическом районе Челябинска уже полгода не могут спать по ночам из-за соседской пары, которая регулярно устраивает шумные скандалы. Как рассказывают обитатели дома по адресу 50-летия ВЛКСМ, 23, ссоры с криками и дебошами начинаются с наступлением темноты и часто длятся до утра, порой выплескиваясь в подъезд. Все попытки жильцов привлечь внимание правоохранительных органов ни к чему не привели — нарушителей даже ни разу не оштрафовали.

Один из соседей, общаясь с журналистами портала 74.ru, предположил, что причиной поведения пары могут быть наркотики.

«Они нигде не работают, днем спят, а ночью начинают кричать. Выходят из дома только для того, чтобы забрать закладку у подъезда или привести кого-то для попойки», — рассказал мужчина.

По его словам, ситуация ухудшилась, когда к сыну хозяйки квартиры, который и раньше доставлял неудобства, подселила сожительница.

Жильцы ведут подробный дневник происшествий, фиксируя шум на фото и видео. Однако дважды, в октябре и декабре прошлого года, полиция выносила отказы в возбуждении административного дела из-за «отсутствия события правонарушения».

«Вызовы полиции неэффективны — нарушители не открывают дверь. Участковый заявил: „Вам не повезло с соседом“. А еще дебошир говорит, что его родной брат работает в полиции, поэтому ему ничего не будет», — делятся отчаянием жители дома.

В районной прокуратуре также не нашли оснований для отмены решений полиции.

В пресс-службе УМВД Челябинска подтвердили получение заявлений, отметив, что для составления протокола о нарушении тишины необходимо подтверждение от нескольких свидетелей. Некоторые измученные соседи уже подумывают о переезде, однако для многих, например, для молодой женщины с ипотекой на 20 лет, это невозможно.

