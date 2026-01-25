Газовая камера: в Подольске сосед случайно вытравил целый подъезд

Массовое отравление жильцов многоквартирного дома в Подольске раскрыло опасность кустарного подхода к ремонту. Причиной экстренной госпитализации нескольких человек, включая ребенка, оказался химический состав, который один из соседей использовал для гидроизоляции пола в своей квартире, пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Согласно опубликованной информации, в ноябре житель Подольска выполнил работы по гидроизоляции пола в своей квартире, применив для этого химический состав. Выделившиеся токсичные пары проникли в жилье соседей на этаж ниже, что привело к тяжелым последствиям. 11-летний ребенок из этой семьи с симптомами острого отравления был доставлен в реанимационное отделение, его родители также были госпитализированы.

По данным проверки Роспотребнадзора, в наиболее пострадавшей квартире были зафиксированы катастрофические превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ: стирола — в 180 раз, этилбензола — в 38, формальдегида — в 26 раз.

Как выяснилось, виновник использовал для внутренних работ непредназначенные для этого фасадные материалы, привезенные с дачи. Это грубейшее нарушение, последствия которого пришлось расхлебывать всем соседям.

Пострадавшая семья оказалась в тяжелейшем финансовом положении. Им приходится арендовать новое жилье, одновременно продолжая выплачивать ипотечный кредит за квартиру, официально признанную непригодной для проживания. В настоящее время они ведут борьбу в различных инстанциях, добиваясь возмещения причиненного материального и морального ущерба.

