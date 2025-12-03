«Дневник.ру» опроверг информацию о платных подписках для родителей

Компания «Дневник.ру» прокомментировала распространившуюся в телеграм-канале Baza информацию о платных подписках на сервис.

В официальном обращении к СМИ отмечается, что сведения, появившиеся в Сети, не соответствуют действительности.

Baza утверждала, что родители школьников, в частности, из Иркутской области, жалуются на сервис из-за подписки в размере 1599 руб. Она позволяет отслеживать отметки детей и их домашние задания. Отмечалось, что без оплаты получить доступ к дневникам нельзя.

Представители «Дневник.ру» объяснили, что в мобильном приложении реализована система семейного доступа, при которой одна подписка распространяется на всех членов семьи.

Также в компании отреагировали на данные, согласно которым скидки и программы лояльности часто оказываются недействительными.

«В системе «Дневник.ру», действительно, предусмотрена возможность оформить подписку на PRO-версию мобильного приложения для учеников и родителей, но подписка не является обязательной. Всю необходимую информацию в электронном дневнике можно смотреть на сайте или в мобильной версии через любой браузер на своем телефоне. Скидки и акции в мобильном приложении всегда соответствуют анонсированным», — уточнили в компании.

Вся ключевая образовательная информация — оценки, домашние задания, расписание — доступна на официальном сайте «Дневник.ру» бесплатно и без ограничений как для родителей, так и для учеников.

Ранее член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог высказался за использование детьми биометрии для похода в школу.