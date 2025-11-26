«Школы без пропусков»: в России предложили новый способ входа в учебные заведения

В России продолжают обсуждать внедрение биометрических систем контроля доступа в учебных заведениях. В интервью «Газете.Ru» член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Мурог отметил , что эта технология необходима для организации точного учета посещаемости школьников.

По его словам, система позволит родителям в реальном времени отслеживать время посещения и ухода детей из школы, а также обеспечит дополнительную защиту от проникновения на территорию учебных заведений посторонних лиц.

При этом Мурог отметил ограничения новой технологии. По ее мнению, биометрический контроль не сможет предотвратить случаи стрельбы в образовательных учреждениях.

Для решения проблем, связанных с так называемым шутингом, требуется комплексный подход, включающий укрепление психологической службы в школах и системную воспитательную работу с подростками.

Отдельно сенатор подчеркнул финансовые аспекты внедрения системы. Он подчеркнул, что без серьезной государственной поддержки повсеместное введение биометрии в школах будет затруднено из-за значительных затрат на закупку и обслуживание соответствующего оборудования.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил использовать биометрию вместо традиционных пропусков и карт для доступа в школьные здания. Пилотный проект по апробации такой системы уже запущен в Татарстане.

Ранее сообщалось, что в одной из российских школ вместо звонков начали включать хиты SHAMAN и Олега Газманова.