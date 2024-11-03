До 10 см снега: в Московском регионе спрогнозировали сильные снегопады

Городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности на фоне прогнозов о сильном снегопаде. Об этом сообщили в телеграм-канале Комплекса городского хозяйства (КГХ).

Снег, метель и ветер ожидаются в столице 3 ноября после 21:00. Это приведет к обильному выпадению осадков и гололеду на дорогах. По прогнозу, снег сохранится и на следующий день. При этом уровень снежного покрова может составить 10 сантиметров.

В связи с этими прогнозами коммунальщики Москвы активно мониторят обстановку, в том числе на дорогах. Бригады были приведены в полную готовность, при необходимости они будут выдвигаться на очистку участков, где образовался снег и лед.

Горожан призвали быть бдительными в непростые погодные условия. Водителям следует воздержаться от поездок на машинах, а в случае выезда отказаться от опасных маневров и соблюдать скоростной режим. Напомнили, что управлять транспортом с летней резиной уже нельзя и строго не рекомендуется.

Ранее сообщалось о прогнозе погоды в Московской области на следующую неделю.