До +12 днем и мороз ночью: прогноз для Московского региона на пятницу

Жителей Москвы и области в пятницу ждет спокойная весенняя погода без осадков, с умеренным теплом днем и прохладой в ночные часы.

В столичном регионе в пятницу, 20 марта, прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадки маловероятны. Такие данные приводит Гидрометцентр.

Днем в Москве температура воздуха составит от +10 до +12 градусов. Ночью ожидается похолодание — до минус 3 градусов.

В Подмосковье дневные значения будут находиться в диапазоне от +7 до +12 градусов. В ночные часы температура может опускаться до минус 6.

Ветер западного направления будет слабым — его скорость составит 2–7 метров в секунду.

Атмосферное давление сохранится на уровне 749–752 миллиметров ртутного столба, что соответствует нормальным значениям.

Ранее сообщалось, что ночные заморозки вернутся в Подмосковье на выходных.