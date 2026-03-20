До минус 6 ночью: ночные заморозки вернутся в Подмосковье на выходных

В Москве в ближайшие дни сохранится контрастная погода: ночью температура будет опускаться ниже нуля, а днем воздух прогреется до комфортных весенних значений, пишет ТАСС .

В столичном регионе на выходных ожидаются заметные перепады температуры. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до минус 6 градусов, тогда как днем будет значительно теплее.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье ночная температура составит примерно от минус 1 до минус 6 градусов. При этом в дневные часы сохранится устойчивое потепление: в субботу воздух прогреется до плюс 10–12 градусов, а в воскресенье — до плюс 11–13.

Похожая погода ожидается и в начале следующей недели. В понедельник дневная температура останется на уровне 11–13 градусов тепла.

Во вторник возможно небольшое снижение температуры — до плюс 6–11 градусов. Также синоптики не исключают осадки.

Таким образом, в ближайшие дни москвичам стоит быть готовыми к резким суточным колебаниям температуры: прохладные ночи будут сочетаться с достаточно теплой погодой днем.

До этого сообщалось, что снег в Москве уходит медленно, но скоро начнет таять быстрее.