До +13 градусов: погода в Москве и области 16 марта
Гидрометцентр: 16 марта в Москве установится спокойная весенняя погода
Фото: [Весна в Лобне/Медиасток.рф]
В понедельник, 16 марта, в Московском регионе установится спокойная весенняя погода. Осадки не прогнозируются, однако ночью температура вновь может опуститься ниже нуля, следует из данных Гидрометцентра России.
В Москве днем ожидается +10…+12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –5.
В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется до +8…+13 градусов, ночью возможны заморозки до –8.
Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление сохранится повышенным и составит 756–757 мм рт. ст.
