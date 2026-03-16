До +13 градусов: погода в Москве и области 16 марта

В понедельник, 16 марта, в Московском регионе установится спокойная весенняя погода. Осадки не прогнозируются, однако ночью температура вновь может опуститься ниже нуля, следует из данных Гидрометцентра России.

В Москве днем ожидается +10…+12 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Подмосковье в дневные часы воздух прогреется до +8…+13 градусов, ночью возможны заморозки до –8.

Ветер будет юго-западного направления со скоростью 3–8 м/с. Атмосферное давление сохранится повышенным и составит 756–757 мм рт. ст.

