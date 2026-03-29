До +15 градусов и без осадков: погода в Московском регионе на 29 марта

Жителей Москвы и Московской области в последний выходной день марта ожидает комфортная погода без осадков. Днем воздух прогреется до плюс 15–18 градусов, однако ночью возможны заморозки.

Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра, в воскресенье в столичном регионе установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается.

В Москве дневная температура воздуха составит от 13 до 15 градусов тепла. С наступлением ночи столбики термометров опустятся до нулевой отметки.

В Московской области температурный диапазон будет шире: днем воздух прогреется до 13–18 градусов, а в ночные часы возможно похолодание до минус 3 градусов.

Ветер в течение дня будет дуть с северо-востока, его скорость составит от 2 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне 750–751 миллиметра ртутного столба.

