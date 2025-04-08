До 18 человек увеличилось число погибших после обрушения крыши в одном из клубов Доминиканы
В Доминикане после обрушения крыши в ночном клубе Jet Set погибли 18 человек
Фото: [pxhere.com]
До 18 человек возросло количество погибших после обрушения крыши в клубе Jet Set в Доминиканской Республике. Об этом издание Diario Libre сообщило в соцсети X, ссылаясь на центр по чрезвычайным ситуациям.
Подчеркивается, что в результате трагедии сотни человек были ранены, а 121 потерпевший доставлен в различные лечебные учреждения. Информация о причинах обрушения крыши, как и гражданства потерпевших, в публикации не приводится.
Ранее стало известно о том, что один из ночных клубов Якутии получил крупный штраф, так как среди прочих участие в увеселительном мероприятии принимали трансгендеры и пропагандировались нетрадиционные ценности. Кроме того, некоторые из гостей клуба и вовсе решили отдохнуть, полностью оголившись.