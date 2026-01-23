Сильные морозы накроют Москву и область в выходные

Центральные регионы России готовятся к сильным морозам: в Москве и Подмосковье температура опустится ниже климатической нормы, тогда как на востоке страны ожидается аномально теплая зима.

В ближайшие дни Москва и Московская область ощутят заметное похолодание. По данным научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в пятницу в столице температура снизится до –18 градусов, а в Подмосковье мороз усилится до –20. Такие показатели примерно на семь градусов ниже обычной зимней нормы. В выходные холод охватит весь Центральный федеральный округ: местами температура опустится до –27 градусов.

На остальной территории страны погодная картина будет контрастной. На Дальнем Востоке, включая Чукотку, север Якутии и Магаданскую область, прогнозируется аномально теплая погода. Причина — активизация мощного циклона, который приносит теплые массы воздуха с Тихого океана. В этих регионах температура поднимается на 20–25 градусов выше климатической нормы.

Даже в Оймяконе, одном из самых холодных населенных пунктов мира, в ближайшие дни ожидается сравнительно мягкая погода — около –25 градусов.

