До 29 градусов тепла ожидается сегодня в Московском регионе

Сегодня воздух в Подмосковье прогреется до плюс двадцати девяти градусов, а в Москве — до плюс двадцати восьми градусов.

Будет небольшая облачность, осадков не прогнозируется, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление, по данным синоптиков, составит семьсот пятьдесят шесть миллиметров ртутного столба. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Ранее метеоролог Александр Ильин предупредил, что к концу недели в столичном регионе заметно похолодает.