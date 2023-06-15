До 29 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг

В четверг в столичном регионе ожидается переменная облачность. Об этом свидетельствуют данные на сайте Гидрометцентра России.

По информации синоптиков, днем воздух в Московской области прогреется до плюс 29 градусов, в Москве — до плюс 28 градусов.

Ветер будет северо-восточного направления с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель Дмитровской метеостанции Николай Николаев предупреждал, что в ближайшие дни в Московский регион придет тридцатиградусная жара. По словам метеоролога, это связано с преобладанием среднеазиатского циклона, который охватит значительную территорию европейской части страны.