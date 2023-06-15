В Подмосковье приходит 30-градусная жара

По словам синоптика, наступает преобладание среднеазиатского циклона, который охватит большую часть европейской территории России.

«В Москве к субботе можно ожидать 30-градусную жару. В Дмитровском городском округе будет на один-два градуса ниже», — отметил специалист.

Николаев напомнил, что рекорд по самой высокой температуре в Дмитрове был зафиксирован в 1998 году, когда столбик термометра поднялся до отметки 33, 9 градуса. При этом специалист убежден, что не следует ожидать жаркого лета — периоды высокой температуры будут уступать место прохладе и небольшим дождям.

Ранее мы сообщали, что в Одинцове прошел первый подмосковный фестиваль для моделей «50+».