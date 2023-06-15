В Подмосковье приходит 30-градусная жара
Фото: [Евгений Рой]
В ближайшие дни столичный регион накроет солнечный зной. Воздух прогреется до 30 градусов, сообщает руководитель Дмитровской метеостанции Николай Николаев.
По словам синоптика, наступает преобладание среднеазиатского циклона, который охватит большую часть европейской территории России.
«В Москве к субботе можно ожидать 30-градусную жару. В Дмитровском городском округе будет на один-два градуса ниже», — отметил специалист.
Николаев напомнил, что рекорд по самой высокой температуре в Дмитрове был зафиксирован в 1998 году, когда столбик термометра поднялся до отметки 33, 9 градуса. При этом специалист убежден, что не следует ожидать жаркого лета — периоды высокой температуры будут уступать место прохладе и небольшим дождям.
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