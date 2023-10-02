До 3 октября приостановлено движение по Крымскому мосту

Движение по Крымскому мосту приостановили до утра 3 октября. Об этом в своем официальном канале оперштаба вечером понедельника, 2 октября.

По официальной информации, связано перекрытие с ремонтными работами: оно началось в 21 час понедельника и продлится оно до 6 утра следующего дня.

Полностью восстановить Крымский мост планируется не раньше, чем к 1 ноября: раньше он был поврежден в результате атаки надводных беспилотников.