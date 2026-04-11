До Гагарина и спутников: архивы 50-х годов пролили свет на причину небесных вспышек

Ученые проанализировали архивные снимки ночного неба 1949-1957 годов и обнаружили необычную закономерность. Загадочные кратковременные вспышки света чаще возникали в дни ядерных испытаний и одновременно с сообщениями об НЛО. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, пишет Planet-today.ru .

Что изучили

Беатрис Вильярроэль (Nordita) и Стивен Брюль (Университет Вандербильта) в рамках проекта VASCO проанализировали фотопластинки Паломарской обсерватории. Результат — более 100 тысяч короткоживущих звездоподобных объектов (транзиентов), которые появлялись ниоткуда и исчезали за время меньше 50 минут.

Что сопоставили

Исследователи сравнили даты вспышек с:

124 наземными ядерными испытаниями (США, СССР, Великобритания)

тысячами сообщений об НЛО из базы UFOCAT

Что выяснили

Транзиенты фиксировались в 310 днях из 2718 (11,4%)

Ядерные тесты проводились в 124 днях (4,6%)

Сообщения об НЛО поступали в 2428 днях (89,3%)

Ключевые выводы

Вероятность появления вспышек на 45% выше в дни между ядерными испытаниями

На следующий день после взрыва — выше на 68%

Каждое дополнительное сообщение об НЛО увеличивало количество транзиентов в среднем на 8,5%

Что это значит

Ученые не утверждают, что нашли причинно-следственную связь. Однако привычные объяснения (пыль, брак пластинок, гамма-всплески, обломки астероидов) не работают.

Две основные версии гласят, что ядерные взрывы порождали неизвестные атмосферные явления, дававшие точечные вспышки, либо некоторые транзиенты — это объекты на орбите или большой высоте, связанные с НЛО.

Обе гипотезы пока не доказаны. Но исследователи подчеркивают: их работа дает эмпирические подтверждения реальности феномена НЛО и его связи с ядерной активностью. Окончательные выводы еще впереди.

Ранее сообщалось, что был найден способ ускорить восстановление после инсульта с помощью игл и роботов.