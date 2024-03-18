До конца апреля жители Подмосковья могут проголосовать благоустройство территорий

На прошлой неделе стартовало Всероссийское голосование по выбору территорий для благоустройства. В Подмосковье в этом году на голосовании представлены 220 территорий из 53 городских округов. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Глава ведомства Михаил Хайкин рассказал, что Всероссийская платформа za.gorodsreda, для голосования по выбору общественных территорий, существует с 2021 года. За три года на ней проголосовало более 1,3 млн человек. На сегодняшний день, 74 территории, выбранные жителями на голосовании, уже благоустроены.

В этом году, на голосовании представлены двести двадцать территорий, при этом к реализации выбранных объектов приступят в 2025 году. Так, до конца апреля жители Подмосковья старше 14 лет смогут проголосовать на сайте за выбранную ими территорию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил жителей Подмосковья, которые нашли время для того, чтобы проголосовать.