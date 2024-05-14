До конца этого года в подмосковном Королеве построят новую музыкальную школу

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства детской музыкальной школы в микрорайоне Юбилейный в подмосковном Королеве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что застройщиком объекта, возводимого в рамках реализации государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры», выступает администрация городского округа.

В настоящее время ведутся работы по возведению надземной части трехэтажного здания школы. Общая площадь составит более двух с половиной тысяч квадратных метров. Согласно проекту, в новой школе оборудуют учебные классы для теоретических и практических занятий, концертный зал на 120 мест, репетиционные залы для оркестров и хоровых коллективов.

Напоминаем, что строить объект начали в середине мая прошлого года, а завершить все строительные работы планируется в четвертом квартале.

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