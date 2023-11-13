До конца года Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО

До конца года власти Германии собираются отправить Киеву две дополнительные системы ПВО. Об этом сообщают РИА Новости .

Украинское СМИ передало высказывание немецкого посла в Киеве Мартина Йегера. По его словам, немецкие власти отправят дополнительные системы ПВО, среди которых будут Patriot и IRIS-Т. Всего планируется поставить киевским властям пять систем. Посол подчеркнул, что речь идет о полноценных системах ПВО, оснащенных радарами, командными пунктами и всем необходимым оборудованием. На сегодняшний день на Украине работаю три такие системы, до конца года их число планируют увеличить до пяти.

Минобороны Германии уже сообщало, что готовит второй зимний пакет помощи, в который войдут системы ПВО Patriot, IRIS-T и ЗСУ Gepard. Сумма нового пакета составит один миллиард евро.

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