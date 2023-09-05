До конца года в Подмосковье откроется новый реабилитационный центр

Реабилитационный центр для пациентов после травм периферической нервной системы и соматических заболеваний достроили в подмосковной Истре. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что площадь данного объекта составляет более тринадцати тысяч квадратных метров. Инвестиции составили два миллиарда рублей, создано будет двести рабочих мест. Ведомство уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ожидается, что данный центр будет оказывать помощь на базе регулярного стационара. В блоке физиотерапии разместили зал ЛФК с тренажерами, медицинские кабинеты для диагностики, массажа, физиотерапевтических процедур, электросветолечения и подводного вытяжения позвоночника.

В палатном блоке застройщиком запроектированы досуговый центр, спортивный и тренажерные залы, врачебные и лечебные кабинеты, палаты пациентов, общей вместимостью 60 коек, столовая, сауна.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе пришло время для трансформации стоматологической службы.